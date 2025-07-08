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12:57, 8 июля 2025Россия

Стало известно о смерти шестиклассника в российском санатории

В Колчаново страдавшего астмой шестиклассника не удалось спасти в санатории
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Колчаново Ленинградской области шестиклассника, страдавшего астмой, не удалось спасти в детском санатории. О его смерти стало известно 78.ru.

По данным российского издания, 12-летний мальчик пришел на медицинский пост и заявил, что ему тяжело дышать. Медсестра вызвала дежурного доктора.

Школьнику решили сделать ингаляцию, однако в этот момент он потерял сознание и упал. Попытки сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание ни к чему не привели.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в поселке Тайцы Ленобласти нашли без признаков жизни 16-летнего школьника в частном доме. Удалось выяснить, что подросток никогда не состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Полицейские начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

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