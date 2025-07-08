Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:45, 8 июля 2025Россия

Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до смерти

РИА Новости: Бывший министр Старовойт купил Tesla за полтора месяца до смерти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт, о самоубийстве которого стало известно 7 июля, за полтора месяца до смерти купил машину Tesla. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие регистрационные данные.

Согласно информации агентства, Tesla Model X последний раз сменила владельца 20 мая 2025 года. До этого с июля 2018 года по конец мая 2025 года у транспортного средства был другой хозяин.

Ранее стало известно, что последнее сообщение Старовойта перед самоубийством было адресовано его охране. В нем он сообщал сотрудникам, где и когда его забрать. Прибыв на место, охранники нашли начальника мертвым и сразу вызвали спецслужбы.

До этого сообщалось, что Старовойт в последний раз общался с родными в субботу, 5 июля. Он, находясь в поникшем состоянии, приехал на соревнования к своей дочери и, пробыв там менее часа, перед уходом обнял ее. После этого на связь с родственниками политик не выходил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС анонсировали введение против России «самых жестких» санкций за три года

    В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям

    Переговорщика при захвате российского СИЗО арестовали

    Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до смерти

    Депутаты предложили бесплатно раздавать российским семьям землю при двух условиях

    В Раде назвали главный результат атаки России на Украину

    Число жертв наводнений в Техасе превысило сто человек

    В российском регионе произошло массовое отравление водой

    В США сравнили идею создания новой партии с отправкой человека на Марс

    Бывшая жена Венсана Касселя отдохнула топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости