Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до смерти

РИА Новости: Бывший министр Старовойт купил Tesla за полтора месяца до смерти

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт, о самоубийстве которого стало известно 7 июля, за полтора месяца до смерти купил машину Tesla. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие регистрационные данные.

Согласно информации агентства, Tesla Model X последний раз сменила владельца 20 мая 2025 года. До этого с июля 2018 года по конец мая 2025 года у транспортного средства был другой хозяин.

Ранее стало известно, что последнее сообщение Старовойта перед самоубийством было адресовано его охране. В нем он сообщал сотрудникам, где и когда его забрать. Прибыв на место, охранники нашли начальника мертвым и сразу вызвали спецслужбы.

До этого сообщалось, что Старовойт в последний раз общался с родными в субботу, 5 июля. Он, находясь в поникшем состоянии, приехал на соревнования к своей дочери и, пробыв там менее часа, перед уходом обнял ее. После этого на связь с родственниками политик не выходил.