Суд принял решение по делу о получившей сертификат на 24 миллиона рублей мигрантке

Мигрантке Самадовой отказались возвращать сертификат на 24 миллиона рублей

Суд принял решение по делу о получившей сертификат на 24 миллиона рублей мигрантке Тахмине Самадовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».

Самадова оспорила решение лишить ее жилищного сертификата, который ей выдали власти подмосковных Мытищ.

Суд оставит требования истца без удовлетворения. Канал отмечает, что интересы Самадовой представил некий Расул Шамсутдинов. Привлечение к делу специалиста вызывает сомнения в статусе семьи как малоимущей, отмечает автор публикации.

Ранее стало известно, что Тахмина Самадова стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в мошенничестве.