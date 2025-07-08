Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кэмерон Норри
Сегодня
17:00 (Мск)
Карлос Алькарас
Уимблдон (м)
Тейлор Фриц
Сегодня
15:00 (Мск)
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Аманда Анисимова
Сегодня
17:00 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Уимблдон (ж)
Арина Соболенко
Сегодня
15:30 (Мск)
Лаура Зигемунд
Уимблдон (ж)
Флуминенсе
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
Металлург Мг
4:2
Завершен
Авангард
Чемпионат КХЛ 3х3|Суперфинал. 1-й тур
00:02, 8 июля 2025Спорт

Теннисист снялся с матча Уимблдона против первой ракетки мира

Теннисист Димитров снялся с матча Уимблдона против первой ракетки мира Синнера
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Болгарский теннисист Григор Димитров снялся с матча четвертого круга Уимблдона 2025 года против первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера. Результаты доступны на сайте турнира.

Спортсмен обыгрывал Синнера со счетом 6:3, 7:5, 2:2. В этот момент он схватился за грудь и попросил о помощи. Спортсмен вместе с врачами отправился в подтрибунное помещение, после чего отказался продолжать матч. Димитров ушел с корта со слезами на глазах.

Димитров снялся с пятой встречи подряд на турнирах серии Большого шлема. Он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Уимблдон — третий в сезоне турнир «Большого шлема». Он завершится 13 июля. Российские теннисисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС анонсировали введение против России «самых жестких» санкций за три года

    В России назвали виновных в милитаризации Европы

    В России высмеяли заявление ВСУ об ударах по ТЦК

    Назван организатор перестановок в правительстве Украины

    Французский депутат найден повешенным после расследования о коррупции Макрона

    Теннисист снялся с матча Уимблдона против первой ракетки мира

    Семьи колумбийских наемников потребовали от Украины раскрыть судьбу близких

    Зумеры продлили детство до 25. При чем тут лобные доли мозга и что об этом думают врачи и психологи

    Путин разрешил иностранцам проходить военную службу при ряде условий

    Президент Бразилии дал совет Трампу и сорвал аплодисменты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости