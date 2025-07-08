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21:32, 8 июля 2025Мир

Трамп резко высказался о Путине

Президент США Трамп заявил, что якобы слышит много чуши от Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что слышит якобы «много чуши» от российского коллеги Владимира Путина. Выступление политика транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Мы слышим много чуши от Путина. Это всегда звучит хорошо, но в итоге бессмысленно», — сказал Трамп.

Американский лидер также пообещал дальше поставлять оружие Украине. Он отметил, что в основном Соединенные Штаты будут снабжать Киев «оборонительными» вооружениями.

Ранее глава Белого дома прокомментировал разговор с Путиным, заявив, что был им очень разочарован. Политик также высказался о телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским. Трамп назвал беседу хорошей, добавив, что глава Украины находится под большим давлением.

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