Трамп резко высказался о Путине

Президент США Трамп заявил, что якобы слышит много чуши от Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что слышит якобы «много чуши» от российского коллеги Владимира Путина. Выступление политика транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Мы слышим много чуши от Путина. Это всегда звучит хорошо, но в итоге бессмысленно», — сказал Трамп.

Американский лидер также пообещал дальше поставлять оружие Украине. Он отметил, что в основном Соединенные Штаты будут снабжать Киев «оборонительными» вооружениями.

Ранее глава Белого дома прокомментировал разговор с Путиным, заявив, что был им очень разочарован. Политик также высказался о телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским. Трамп назвал беседу хорошей, добавив, что глава Украины находится под большим давлением.

