Инвестконсультант Кочетков: Для Трампа самыми тяжелыми оказались переговоры с ЕС

Ведя переговоры с торговыми партнерами США, администрация Белого дома учтет, что в прошлый раз новости о пошлинах на импорт обернулись крайне болезненной реакцией мировых рынков. Об этом заявил младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. Его процитировали «Ведомости».

Тем не менее он не исключает, что в итоге Вашингтон все-таки введет пошлины в отношении Европейского союза, тем более что с Китаем и Канадой (двумя из трех крупнейших торговых партнеров США) вопрос заключения сделки уже почти решился. На этом фоне, как полагает Черкашин, власти Соединенных Штатов могут посчитать нужным наказать Брюссель.

В свою очередь, инвестконсультант Андрей Кочетков обратил внимание, что президент США Дональд Трамп дал торговым партнерам дополнительное время на ускорение проработки торговых вопросов. Однако пока ситуация остается весьма неоднозначной. Особенно сложными для Белого дома становятся переговоры с ЕС из-за непростого процесса принятия решений внутри объединения. Что касается угроз Вашингтона ввести сверхставку и разговоры о дедлайне, то их Кочетков охарактеризовал как элемент дополнительного запугивания.

Между тем Европейский союз уже приготовился ввести пошлины на американские товары на 116 миллиардов евро в год. Это произойдет, если Трамп не заключит сделку по минимизации взаимных тарифов.