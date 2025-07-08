Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:50, 8 июля 2025Экономика

Трампу предсказали очень тяжелые переговоры с одним из партнеров США

Инвестконсультант Кочетков: Для Трампа самыми тяжелыми оказались переговоры с ЕС
Кирилл Луцюк

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ведя переговоры с торговыми партнерами США, администрация Белого дома учтет, что в прошлый раз новости о пошлинах на импорт обернулись крайне болезненной реакцией мировых рынков. Об этом заявил младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. Его процитировали «Ведомости».

Тем не менее он не исключает, что в итоге Вашингтон все-таки введет пошлины в отношении Европейского союза, тем более что с Китаем и Канадой (двумя из трех крупнейших торговых партнеров США) вопрос заключения сделки уже почти решился. На этом фоне, как полагает Черкашин, власти Соединенных Штатов могут посчитать нужным наказать Брюссель.

В свою очередь, инвестконсультант Андрей Кочетков обратил внимание, что президент США Дональд Трамп дал торговым партнерам дополнительное время на ускорение проработки торговых вопросов. Однако пока ситуация остается весьма неоднозначной. Особенно сложными для Белого дома становятся переговоры с ЕС из-за непростого процесса принятия решений внутри объединения. Что касается угроз Вашингтона ввести сверхставку и разговоры о дедлайне, то их Кочетков охарактеризовал как элемент дополнительного запугивания.

Материалы по теме:
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

Между тем Европейский союз уже приготовился ввести пошлины на американские товары на 116 миллиардов евро в год. Это произойдет, если Трамп не заключит сделку по минимизации взаимных тарифов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США направят дополнительное оружие Киеву. Как Пентагон объяснил это решение?

    «Калашников» рассказал об использовании МР-155 в зоне СВО

    Володин заявил о попытках Запада навязать России псевдоценности

    Заслуженного тренера России арестовали за домогательство семиклассницы

    Силовики увезли из дома молодого россиянина из-за его постов

    Иран опроверг слова Трампа

    Россиян захотели защитить от «плохой» рассрочки на жилье

    Третий вышедший из трубы в Судже боец СВО раскрыл подробности операции

    МИД России заявил о подготовке к худшему из-за НАТО

    Шансы Трампа на Нобелевскую премию оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости