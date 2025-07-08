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02:23, 8 июля 2025Экономика

ЕС назвал повод для введения многомиллиардных пошлин против США

Bloomberg: ЕС при недостижении сделки с США готовит пошлины на €116 млрд
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) готовится к введению пошлин на американские товары на €116 млрд в год, если Соединенные штаты Америки (США) не пойдут на взаимную сделку по минимизации взаимных тарифов. Об этом пишет издание Bloomberg.

Как сообщается, европейские чиновники разработали два блока пошлин — на случай двух сценариев развития торговых отношений с американцами. Первый «минимальный» набор тарифов на американский экспорт охватывает объем в 21 миллиард евро. В случае его введения под ограничения попадет экспорт сои, некоторых аграрных продуктов и мотоциклов. Эти пошлины ЕС грозится ввести, если США не захотят отказаться от 10-процентных тарифов на европейские сталь, алюминий и автомобили, которые действуют и по сей день.

Второй, более масштабный пакет, рассчитан дополнительно на 95 миллиардов евро. Здесь ЕС планирует затронуть ключевые категории американского экспорта, включая самолеты «Боинг», автомобили и бурбон. По данным источников, этот план в ЕС думают привести в действие, если Америка реализует свою угрозу и введет пошлины на весь европейский экспорт.

Bloomberg указвает, что если ЕС и США не договорятся к 1 августа, то американские пошлины на европейскую продукцию могут достичь 50 процентов.

Ранее США пригрозили ЕС новыми пошлинами. Экономические обозреватели считают, что резкой эскалацией торгового конфликта Вашингтона с Брюсселем стала угроза введения 17-процентных пошлин на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС. Позднее стало известно, что Трамп ввел пошлины еще против 12 стран, среди которых оказались Япония и Южная Корея.

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