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15:18, 8 июля 2025Интернет и СМИ

В Госдуме оценили возможность блокировки Telegram

Депутат Свинцов усомнился в блокировке Telegram из-за мессенджера Max
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов усомнился в необходимости блокировки в России Telegram из-за запуска отечественного мессенджера Max. Комментарий депутата публикует «Говорит Москва».

«Что касается перспектив блокировки каких-то аналогов, то, я думаю, это маловероятно», — оценил Свинцов возможность ограничения доступа к Telegram в России.

Парламентарий предположил, что Max быстро станет популярным у россиян благодаря его преимуществам. В частности, как указал депутат, этот мессенджер будет интегрирован с «Госуслугами» и другими государственными сервисами.

«Он будет максимально безопасен, туда практически невозможно будет проникнуть мошенникам, каждый номер будет привязан к конкретным паспортным данным и будет очень просто и быстро вычислять мошенников», — добавил Свинцов.

Ранее возможность ограничить доступ к Telegram оценили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о подобных планах.

Перед этим зампредседателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин высказался о возможности блокировки Telegram. По его словам, мессенджер не заблокируют в России, если он будет соблюдать нормы российского законодательства.

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