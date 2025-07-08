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14:36, 8 июля 2025Бывший СССР

В Киргизии снесли памятник русскому географу

В Балыкчы снесли памятник русскому географу Семенову-Тян-Шанскому
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Wikipedia

На въезде в город Балыкчы Иссык-Кульской области Киргизии снесли памятник русскому географу и государственному деятелю Петру Семенову-Тян-Шанскому. Об этом сообщает киргизский портал Kaktus.media.

Отмечается, что памятник перенесли на территорию местного муниципального предприятия. Мэр города Султан Кермалиев в беседе с журналистами не смог объяснить причину сноса монумента.

Памятник Семенову-Тян-Шанскому по проекту российско-советского скульптора Владимира Горевого был открыт в 1984 году.

Ранее россиянам фактически остановили выдачу гражданства Киргизии. Сообщается, что с января 2025 года Государственный комитет национальной безопасности и МВД не одобрил ни одну заявку.

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