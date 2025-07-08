В Москву пришла адская жара, дальше — мощнейшие ливни с градом. Чего еще ждать горожанам?

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

В Москве объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности из-за жаркой погоды, сообщает Гидрометцентр. Всю текущую неделю температура воздуха будет держаться в диапазоне плюс 30-33 градуса Цельсия, что на 6-7 градусов превышает климатическую норму для середины лета. Синоптики обещают, что в столичный регион придут грозы и сильный ветер.

35 градусов тепла и грозы с градом ожидаются в столице в ближайшие дни

По словам синоптиков, погоду в Москве и области на второй неделе июля определяет антициклон с юго-запада, который принес раскаленный воздух из Африки и Саудовской Аравии. С 7 по 13 июля будет стоять аномальная жара — воздух в столице прогреется до плюс 30-33 градусов, сообщил «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Самые жаркие дни придутся на середину недели — 9, 10, 11 июля, в этот период синоптики ожидают в городе около 32-33 градусов тепла.

Самыми знойными станут четверг и пятница, подтвердил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

На периферии антициклона погода будет стоять солнечная и сухая. Ночи ожидаются «ялтинские», +19…+22, а в разгар дня термометры покажут +32…+35, что больше похоже на знойный, засушливый, резко континентальный климат астраханских и калмыцких пустынь Евгений Тишковец метеоролог

Кроме жары, Москву 8 июля накроют сильные грозы с порывистым ветром и ливни с градом. «По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице возможны местами кратковременный дождь, в отдельных районах ливни с градом, местами гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении комплекса городского хозяйства города Москвы.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Москвичам рекомендуют быть осторожными в непогоду: не укрываться под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями и не парковать вблизи них автомобили. Также жителям города необходимо соблюдать правила ПДД и избегать внезапных маневров.

Июль — самый жаркий месяц года в средней полосе России. Обычно в это время среднесуточная температура воздуха составляет 19,7 градуса. Однако нередко погода ставит рекорды. Самым жарким днем в Москве за всю историю наблюдений стало 29 июля 2010 года — тогда столбик термометров поднялся до отметки в 38,2 градуса.

10 июля 2025 года будет побит рекорд тридцатилетней давности — в этот день в 1996 году московские метеорологи зафиксировали в столице + 33,4 градуса

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Врачи рекомендуют пить больше чистой воды и отказаться от алкоголя

Специалисты отмечают: если дневная температура воздуха превышает норму на 5-7 градусов, это негативно сказывается на здоровье людей. В жаркие дни врачи и сотрудники МЧС советуют носить светлую и просторную одежду и головной убор. Кроме того, рекомендуется пить больше чистой воды и избегать сладких газированных напитков и алкоголя. Поможет перенести жару и легкая пища (овощи, фрукты, зелень, кисло-молочные продукты), также в ближайшие дни стоит отказаться от физических нагрузок и не выходить на улицу в самые знойные часы — с 11:00 до 16:00.

Не менее 2,5 литра воды нужно выпивать в день, чтобы легко перенести жару

А вот купаться в городских фонтанах крайне нежелательно. «Внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование: струйные насадки, светильники, датчики уровня воды, о которые можно получить травму. К тому же, несмотря на то что сооружения регулярно очищают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий», — ежегодно предупреждают сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы.

Синоптики предполагают, что высокие температуры продержатся в столице до конца недели. К выходным жара пойдет на спад, а уже к середине июля температура вернется к климатической норме, замечает Евгений Тишковец.

От аномальной жары страдает и Европа

По прогнозам метеорологов, страдать от жары в ближайшие дни будут не только Москва и область, но и другие регионы России. На Кубани, к примеру, с 8 по 11 июля также установится экстремально жаркая погода — до плюс 40 градусов. Жарко будет и во Владимирской, Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Ивановской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской области.

Аномально знойное лето переживают в этом году и страны Западной Европы. Так, в Германии температура воздуха достигла плюс 40 градусов, в Великобритании — плюс 34 градусов, в Португалии — плюс 46,6 градуса. Из-за жары в Италии, например, в некоторых регионах начались отключения электроэнергии — жители массово используют кондиционеры, в ряде немецких городов ограничен забор воды, а во Франции закрыта для посещения смотровая площадка Эйфелевой башни.