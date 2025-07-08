В Москве подорожали новостройки

«Метриум»: Новостройки в Москве за год подорожали на 23,9 %

Средняя цена квадрата жилья в новостройке старой Москвы выросла на 23,9 процента за год. Во втором квартале 2025 года сумма составила 704,8 тысячи рублей, об этом говорится в исследовании компании «Метриум» и ГК «Сумма элементов», передают «Известия».

Самый резкий рост произошел в Центральном административном округе (ЦАО) — там квадрат подорожал на 41 процент. на втором месте оказался Западный округ (плюс 15,5 процента), а на третьем — Северо-Восточный округ (плюс 13,3 процента).

Рост цен связан с инфляцией, дефицитом качественных проектов и высоким спросом на жилье в элитных районах. В «Метриуме» отметили, что в ближайшем будущем удорожание квадрата лишь ускорится на фоне снижения ключевой ставки, поэтому сейчас сложились благоприятные условия для выгодных покупок.

Эксперты добавили, что стоимость жилья значительно зависит от стадии строительства. Так, в проектах на этапе котлована средняя цена составляет 648,7 тысячи рублей (плюс 7,2 процента), а на этапе монтажа этажей — 759,6 тысячи рублей (плюс 50 процентов). Объекты на стадии отделки фасадов и помещений подешевели на 3,2 процента, а в готовых новостройках цена выросла на 22,9 процента.

Ранее сообщалось, что российские строители начали оставлять в стенах новостроек яйца. Таким образом они рассчитывают заработать на продаже информации о местонахождении тухлых продуктов владельцам.