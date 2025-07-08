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14:12, 8 июля 2025Экономика

В Москву пришла 30-градусная жара

Синоптик Тишковец: Температура в столице достигла плюс 30,4 градуса
Мария Черкасова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Температура воздуха в столице к полудню вторника, 8 июля, на метеостанции Балчуг достигла отметки плюс 30,4 градуса Цельсия. Об этом в Telegram-канале сообщил синоптик Евгений Тишковец.

«В Москве на Балчуге к полудню плюс 30,4!» — написал синоптик. Он также сообщил, что температура воды в Москве-реке у Звенигорода поднялась до отметки плюс 19 градусов. К выходным, 12 и 13 июля, вода в подмосковных водоемах станет «как парное молоко» — прогреется до плюс 20-23 градусов. Синоптик призвал москвичей купаться.

Ранее жителей столицы предупредили о грозе. Она ожидается во вторник, 8 июля, с полудня до 23 часов. Местами пройдет град, ветер усилится порывами до 17 метров в секунду. Жителей столицы призвали быть внимательными во время непогоды, а также аккуратно вести транспорт.

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