Американский журналист Лоуренс: Запад не может признать поражение перед Россией

Западные государства считают, что они не могут проиграть, поэтому сейчас они усердно пытаются доказать миру победу над Россией. Такое мнение выразил журналист из США Патрик Лоуренс в статье для Consortium News.

«Фундаментальная проблема в том, что Украина и ее союзники не могут признать поражение. (...) Не могут признать, потому что Запад никогда не проигрывает», — отметил он. По словам журналиста, пока Соединенные Штаты и союзники будут делать вид, что они способны что-то решать в переговорном процессе, будто они победили, абсурдность ситуации будет становиться все более очевидной.

Как полагает Лоуренс, когда наступит мир, никто на Западе не захочет признавать, что это была «самая настоящая капитуляция». Он также выразил уверенность в том, что Россия не откажется от своих требований, назвав их разумными и осуществимыми.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина уже не сможет победить Россию, поэтому Западу лучше «дать ей умереть», чем продолжать ее страдания.