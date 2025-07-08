Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:35, 8 июля 2025Россия

Военкор пошутил о взятом ВСУ в осаду Севастополе и до сих пор удерживаемом ими Мариуполе

Военкор Коц словами о взятом ВСУ в осаду Севастополе высмеял главкома Сырского
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не только удерживают позиции в Курской и Белгородской областях, но и взяли в осаду Севастополь, а также до сих пор удерживают контроль над Мариуполем и Артемовском (украинское название — Бахмут). Так заявления главкома ВСУ Александра Сырского о контроле над частями первых двух упомянутых российских регионов высмеял в Telegram военкор Александр Коц.

Журналист также пошутил, что ВСУ все еще якобы контролируют Авдеевку, Селидово, Курахово и Украинск.

Материалы по теме:
«Это было зверски» Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
«Это было зверски»Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
4 июля 2025
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025

На заявления Сырского Коц отреагировал тремя словами: «да-да, конечно».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев одним словом прокомментировал решение Трампа возобновить поставки оружия Киеву.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Миллионы рублей из бюджета потратили на дачу и баню сына бывшего замминистра обороны. Здания оформили как часть парка «Патриот»

    В России отреагировали на планы ВСУ захватить Курскую и Белгородскую области

    В морге под Москвой завершили опознание тела экс-министра транспорта Старовойта

    Военкор объяснил заявления Сырского о позициях в Курской области

    Россиянин Сороколетов поплатился за фотографии военного объекта

    Жители российского города пожаловались на льющуюся из розеток воду

    В «Айдаре» призвали сажать за госизмену за поддержку ударов по военкоматам

    Некоторым россиянкам повысят пособие по беременности

    ФСБ наделили правом создавать собственные следственные изоляторы

    Фон дер Ляйен обвинила Китай в фальсификациях и несправедливости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости