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12:16, 8 июля 2025Россия

Володин заявил о попытках Запада навязать России псевдоценности

Володин: Запад хотел навязать России отказ от деторождения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Запад хотел навязать России отказ от деторождения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Он указал, что западные страны на протяжении нескольких лет пытались привить россиянам «псевдоценности».

В День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, спикер нижней палаты поздравил россиян с праздником. «Крепкая, счастливая семья — основа нашего общества. То, к чему стремится каждый. Залог успешного развития страны», — написал он.

Ранее по улицам Сочи впервые прошел парад невест. В нем могли принять участие женщины всех возрастов, у которых были свадебные платья, фата и букеты. Парад приурочили к Дню семьи, любви и верности.

ЖЗЛ
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