Володин заявил о попытках Запада навязать России псевдоценности

Володин: Запад хотел навязать России отказ от деторождения

Запад хотел навязать России отказ от деторождения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Он указал, что западные страны на протяжении нескольких лет пытались привить россиянам «псевдоценности».

В День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, спикер нижней палаты поздравил россиян с праздником. «Крепкая, счастливая семья — основа нашего общества. То, к чему стремится каждый. Залог успешного развития страны», — написал он.

Ранее по улицам Сочи впервые прошел парад невест. В нем могли принять участие женщины всех возрастов, у которых были свадебные платья, фата и букеты. Парад приурочили к Дню семьи, любви и верности.