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08:36, 8 июля 2025Бывший СССР

ВСУ в ДНР убили порядка 15 сдавшихся в плен сослуживцев

Боец Гусь: ВСУ в Поддубном ДНР убили около 15 сдавшихся в плен сослуживцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Поддубном Донецкой народной республики (ДНР) убили около 15 сдавшихся в плен сослуживцев. Об этом сообщил ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гусь.

По его словам, бойцы ВСУ запускали FPV-дроны. «То есть они прилетали, вот даже идет наша группа с пленными — дрон прилетает не по нам, а по пленным», — отметил собеседник агентства.

6 июля Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Поддубное бойцами группировки «Восток», а также Соболевки, которое заняли подразделения группировки «Запад».

Ранее российский военный сообщил, что ВСУ наносили удары по украинским бойцам, бежавшим с позиций и сдавшимся в плен в селе Запорожье в ДНР.

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