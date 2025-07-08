Боец Гусь: ВСУ в Поддубном ДНР убили около 15 сдавшихся в плен сослуживцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Поддубном Донецкой народной республики (ДНР) убили около 15 сдавшихся в плен сослуживцев. Об этом сообщил ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гусь.

По его словам, бойцы ВСУ запускали FPV-дроны. «То есть они прилетали, вот даже идет наша группа с пленными — дрон прилетает не по нам, а по пленным», — отметил собеседник агентства.

6 июля Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Поддубное бойцами группировки «Восток», а также Соболевки, которое заняли подразделения группировки «Запад».

Ранее российский военный сообщил, что ВСУ наносили удары по украинским бойцам, бежавшим с позиций и сдавшимся в плен в селе Запорожье в ДНР.