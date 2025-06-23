Российский военный уличил ВСУ в ударах по сдавшимся в плен сослуживцам в ДНР

ТАСС: ВСУ наносили удары по сдавшимся в плен украинским бойцам в Запорожье в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по украинским бойцам, бежавшим с позиций и сдавшимся в плен в селе Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» армии России с позывным Пчела, передает ТАСС.

«Сами же противники отрабатывают по своим сдающимся и бегущим дронами, также и артиллерией. Не жалеют своих, добивают», — уточнил российский военный.

О взятии Вооруженными силами (ВС) России Запорожья в ДНР стало известно 21 июня. В боях за населенных пункт участвовали военнослужащие группировки войск «Восток» армии РФ.

В Минобороны России взятие Запорожья назвали важным шагом к полному контролю над территориями ДНР. В оборонном ведомстве отметили, что российские подразделения продолжили наступление на позиции противника.