Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по украинским бойцам, бежавшим с позиций и сдавшимся в плен в селе Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» армии России с позывным Пчела, передает ТАСС.
«Сами же противники отрабатывают по своим сдающимся и бегущим дронами, также и артиллерией. Не жалеют своих, добивают», — уточнил российский военный.
О взятии Вооруженными силами (ВС) России Запорожья в ДНР стало известно 21 июня. В боях за населенных пункт участвовали военнослужащие группировки войск «Восток» армии РФ.
В Минобороны России взятие Запорожья назвали важным шагом к полному контролю над территориями ДНР. В оборонном ведомстве отметили, что российские подразделения продолжили наступление на позиции противника.