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16:20, 8 июля 2025Спорт

Захарян получил очередную травму

Полузащитник «Реала Сосьедад» Захарян получил очередную травму
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent West / Reuters

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян получил очередную травму. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Захарян ушел с сегодняшней тренировки с болью в камбаловидной мышце», — прокомментировал ситуацию источник издания.

Захарян пропустил большую часть сезона-2024/2025 из-за травмы бедра. Всего за год хавбек провел за команду четыре матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну передачу.

Контракт Захаряна с «Реалом Сосьедад», заключенный в августе 2023-го, действует до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в девять миллионов евро.

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