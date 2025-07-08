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12:29, 8 июля 2025Культура

Звезде 90-х угрожали убийством в Москве

Shot: Певцу Павлу Кашину угрожали после выступления в Москве
Ольга Коровина

Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Популярному в 90-х исполнителю Павлу Кашину угрожали после выступления в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел в понедельник, 7 июля. Один из поклонников ворвался в гримерку автора хитов «Город» и «Гномики» после концерта и стал угрожать расправой. Фанат предупредил Кашина, что с крыши соседнего здания за ним следят снайперы, готовые сделать выстрел.

Сообщается, что после случившегося артист позвонил в полицию. На месте проведения концерта не обнаружили ничего подозрительного, а личность ворвавшегося в гримерку мужчины сейчас устанавливается.

Ранее стало известно о нападении на народную артистку России Надежду Кадышеву после концерта в Иваново. Одна из поклонниц взобралась на сцену в момент, когда опускался занавес, и прорвалась к известной певице. Сообщалось, что женщина успела схватить Кадышеву за шею.

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