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11:14, 9 июля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал писать «вредно для здоровья» в одном отделе магазина

Мясников: В колбасных отделах в магазинах надо писать о вреде этой продукции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» призвал писать «вредно для здоровья» в одном отделе магазинов. Выпуск с рассуждениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников напомнил, что обработанное красное мясо, в том числе колбаса и сосиски, официально признано одним из канцерогенов. Врач уточнил, что, употребляя эти продукты, человек повышает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

«Мы пишем же на сигаретах: "Вредно для здоровья". Вот на колбасных отделах надо писать: "Вредно для здоровья"», — констатировал доктор.

Ранее Мясников перечислил три правила, которые связаны с давлением. Он, в частности, рассказал, что препараты от давления можно запивать не только водой.

До этого врач призвал людей с атеросклерозом не читать новости. Как объяснил Мясников, им нужно избегать стресса, чтобы не спровоцировать проблемы с сердцем.

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