Древнее захоронение нашли в России

Захоронение возрастом 5 тысяч лет найдено в Алтайском крае

Захоронение эпохи энеолита, относящееся к афанасьевской культуре XXXII — XXVIII веков до нашей эры, обнаружено в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС.

По данным специалистов, объекты были обнаружены под средневековыми курганными насыпями. Археологи исследовали, предположительно, парное захоронение мужчины и женщины. В ходе экспедиции также найдены два керамических сосуда в перевернутом виде — эта традиция могла быть связана с представлениями о переходе предметов в иной мир.

Ранее сообщалось, что в Ордынском районе Новосибирской области ученые нашли уникальное погребение подростка, жившего еще в железном веке. По данным источника, археологам попались два захоронения, заложенные в этой местности в VI-IV веках до нашей эры. В одном из них был десятилетний подросток, а в соседнем — взрослый.