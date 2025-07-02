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16:20, 2 июля 2025Моя страна

Уникальное погребение «железного подростка» нашли в России

Уникальное погребение подростка железного века нашли под Новосибирском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kostyantyn Skuridin / Shutterstock / Fotodom

В Ордынском районе Новосибирской области ученые нашли уникальное погребение подростка, жившего еще в железном веке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, археологам попались два захоронения, заложенные в этой местности в VI-IV веках до нашей эры. В одном из них был десятилетний подросток, а в соседнем — взрослый.

Помимо этого, в одной из могил специалисты нашли ребра лошади и остатки костей овцы. Все это, как указали археологи, — еда, которой поминали усопших.

Ранее также под Челябинском археологам неожиданно попалось захоронение возрастом более пяти тысяч лет. На стоянке «Михеевская 2» были найдены две могильные ямы с тремя погребениями энеолитической эпохи. За сто лет исследований это лишь девятая подобная находка на Южном Урале.

Помимо этого, археологи откопали один из древнейших городов славян под Москвой — это оказалось поселение кривичей, живших недалеко от нынешнего Торопца западнее Твери еще в X-XIII веках. В этом же месте ученым удалось найти 30 погребений, в них оказались браслеты, подвески и уникальное очелье, украшенное нашивными бляшками из медного сплава.

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