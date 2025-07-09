Дженнифер Лопес показала на камеру обнаженные ягодицы

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала фанатам откровенные фото с отдыха в Испании. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость снялась, сидя в шезлонге у бассейна под открытым небом с разведенными в стороны ногами. Она предстала перед камерой в белой рубашке, завязанной на талии, и полосатых трусах от бикини, которые обнажали ягодицы артистки.

Также Лопес надела золотистую цепочку с подвеской со своим именем и солнцезащитные очки-авиаторы и распустила волосы.

Ранее в июле американская певица Кэти Перри попала в объектив папарацци в купальнике на фоне новостей о расставании со звездой «Пиратов Карибского моря» Орландо Блумом.