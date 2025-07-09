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12:25, 9 июля 2025Силовые структуры

Экс-главу Союза биатлонистов России выпустят из тюрьмы

Экс-главу Союза биатлонистов России и ЦСП Кравцова выпустят из тюрьмы по УДО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Москве Тверской районный суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы Союза биатлонистов России, бывшего директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, решение об УДО вступит в силу 25 июля.

Кравцов был задержан 17 сентября 2020 года за крупную растрату.

В основу уголовного дела легли материалы проверок, в том числе Счетной палаты. По версии следствия, с мая 2014-го по июль 2017 года аналитиками комплексной научной группы были оформлены шесть человек и еще один — на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам. Однако фактически они не работали на своих должностях, хотя получали зарплату согласно табелям. Сумма ущерба составила 14,45 миллиона рублей.

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