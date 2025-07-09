Российский губернатор прокомментировал видео о возможном попадании БПЛА в самолеты

Орловский губернатор Клычков назвал дипфейком видео о попадании БПЛА в самолеты

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал распространяемое видео, на котором он якобы заявил о возможном попадании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в гражданские самолеты. Глава российского региона в своем Telegram-канале назвал эти данные дипфейком.

Клычков отметил, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации. «К счастью для нас, противник даже не удосужился это проверить», — написал орловский губернатор.

Он призвал жителей Орловской области доверять только проверенным источникам информации и быть бдительными.

До этого сообщалось, что над регионом удалось уничтожить 12 украинских беспилотников. Тогда в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал, разъяснил Клычков.

Еще раньше украинские военные выпустили по Орловской области 20 беспилотников.