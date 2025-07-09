Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:47, 9 июля 2025Россия

Российский губернатор прокомментировал видео о возможном попадании БПЛА в самолеты

Орловский губернатор Клычков назвал дипфейком видео о попадании БПЛА в самолеты
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал распространяемое видео, на котором он якобы заявил о возможном попадании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в гражданские самолеты. Глава российского региона в своем Telegram-канале назвал эти данные дипфейком.

Клычков отметил, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации. «К счастью для нас, противник даже не удосужился это проверить», — написал орловский губернатор.

Он призвал жителей Орловской области доверять только проверенным источникам информации и быть бдительными.

До этого сообщалось, что над регионом удалось уничтожить 12 украинских беспилотников. Тогда в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал, разъяснил Клычков.

Еще раньше украинские военные выпустили по Орловской области 20 беспилотников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Убийца по кличке Бык из банды Цапков погиб в зоне СВО. Что о нем известно?

    В вызвавшем скандал из-за многоженства ДУМ России оценили взявшего вторую жену мужчину

    Политолог объяснил неопределенность США в вопросе поддержки Украины

    На российских «Марафоне» и «Скифе» сэкономили

    Азербайджан пригрозил Армении упреждающими мерами

    Вероятность романа между Бузовой и Киркоровым оценили

    На Дальнем Востоке расцвели «уши слона»

    Российский губернатор прокомментировал видео о возможном попадании БПЛА в самолеты

    Директора российского культурного центра увезли к следователю

    Последствия снижения потолка цен за российскую нефть до 45 долларов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости