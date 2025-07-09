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07:07, 9 июля 2025Мир

Хегсет отказался сообщать Трампу о приостановке поставок оружия Киев

CNN: Хегсет не стал сообщать о решении приостановить поставки оружия Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет решил не сообщать заранее администрации президента США Дональда Трампа о решении приостановить поставки вооружений Украине. К такому выводу пришел телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

«Министр обороны Пит Хегсет не проинформировал Белый дом перед тем, как санкционировал приостановку поставок вооружений Украине на прошлой неделе», — отмечается в репортаже.

При этом госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Штатов по Украине Кит Келлог также не были проинформированы о приостановке и узнали о ней от журналистов.

Ранее в Белом доме заявили, что пауза в оказании поддержки Киеву связана с проверкой военной помощи всем странам, а не только Украине.

При этом до этого сообщилось, что решение Вашингтона приостановить военную помощь помешает Украине совершать атаки на российские линии снабжения.

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