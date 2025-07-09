На Дальнем Востоке расцвели «уши слона»

Во Владивостоке расцвело «макаронное дерево» с листьями размером с уши слона

Во Владивостоке зацвело редкое дерево катальпа с необычными листьями и длинными стручками. В народе его называют «ушами слона» или даже «макаронным деревом». Об этом рассказали в пресс-службе местного Ботанического сада, сообщает KP.RU.

Катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides) украшает сад яркими белыми цветами с пятнами красно-коричневого оттенка. Каждый из них достигает около восьми сантиметров в диаметре. Цветение продолжается примерно 20 дней с июля до начала августа.

Интерес к дереву подогревает древняя китайская легенда: по преданию, его плоды — это уши слонов, которые обезьяны повесили на ветки в знак победы. Однако на самом деле растение происходит из Северной Америки. Во Владивосток первые саженцы попали почти полвека назад.

При этом в коллекции сада есть и другой вид — катальпа яйцевидная (Catalpa ovata). Ее посадили здесь еще в 1948 году. Благодаря мягкому климату взрослые деревья хорошо прижились, хотя молодым все еще требуется укрытие на зиму.

У катальпы крупные листья до 30 сантиметров в длину, а длинные узкие стручки нередко остаются на дереве всю зиму. Визуально они напоминают хвосты обезьян. Катальпа любит свет и влажную почву, но даже в европейской части России подобное цветение увидеть сложно из-за климата.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области зацвело редкое растение из ледникового периода.