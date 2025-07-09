На Западе рассказали о резкой смене позиции Трампа по Украине

BZ: Успехи РФ на фронте вредят экономическим интересам США

Кардинальная смена отношения США к поставкам оружия Украине связана с угрозой американским экономическим интересам из-за успехов России на фронте. Такое мнение высказали журналисты издания Berliner Zeitung.

«Последние заявления Трампа, скорее всего, будут восприняты не столько как фундаментальное изменение курса в политике в отношении Украины, сколько как реакция на текущие военно-политические события», — сказано в статье.

Так, продвижение России вдоль более чем 1200-километровой линии фронта вынуждает США вновь усилить противовоздушную оборону Украины, говорится в материале.

В тексте также упоминается, что Киев отчаянно просит ускорить и расширить поставки.

Ранее журналисты сообщили, что администрация главы США Дональда Трампа обсудит поставки Украине вооружений, в том числе ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Более того, Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также содействовать поиску дополнительных каналов поставки.