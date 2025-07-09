В России отреагировали на предложение повышать надбавки к пенсии с 70 лет

Депутат Бессараб усомнилась в реализации идеи о надбавках к пенсии с 70 лет

Инициатива о надбавках к пенсии с 70 лет вряд ли будет реализована в России, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Реакцией на предложение она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно о подготовке законопроекта, согласно которому выплата надбавки к пенсии предполагается не с 80 лет, а на 10 лет раньше. В пояснительной записке уточняется, что повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости необходимо дифференцировать в зависимости от возраста. «Достигшим возраста 70 лет — на 100 процентов, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы — на 200 процентов, достигшим возраста 90 лет — на 300 процентов», — сказано в документе.

Депутат пояснила, почему сомневается в реализации идеи. По ее словам, инициатива была сформирована из ранее действовавшей нормы законодательства, которая предполагала наступление инвалидности I группы при наступлении возраста 80 лет.

Да, это была формальность. Как правило, люди, достигшие возраста 80 лет, просто обращались во врачебную комиссию, и та устанавливала им инвалидность I группы на основании достигнутого возраста. Чтобы исключить эту бюрократизацию, формализацию процесса — эту норму разбили на такие части, что не было необходимости при наступлении 80-летнего возраста подтверждать наступление инвалидности, поскольку это формальность была фактически Светлана Бессараб депутат Госдумы

Она уточнила, что сегодня норма трансформировалась и обеспечивает получение надбавки к страховой пенсии при наступлении 80-летнего возраста в беззаявительном порядке.

«Я не думаю, что она [инициатива] так легко пройдет, потому что как минимум необходимо запросить информацию у медицинского сообщества: являются ли граждане 70 лет, настолько же беспомощными, как инвалиды I группы или достигшие 80-летнего возраста, ведь эта надбавка предполагает именно необходимость постоянного постороннего ухода, необходимость повышенной оплаты стоимости медицинских услуг, возможно, медикаменты какие-то закупаются для гражданина в таком возрасте. Поэтому, я думаю, что, исходя из правовой природы именно этой нормы, вряд ли она пройдет легко такую трансформацию очередную», — заключила парламентарий.

Ранее стало известно, что сразу несколько категорий россиян попадут под повышение пенсионных выплат с 1 августа. В частности, в 2,15 раза увеличится фиксированная надбавка к пенсии у тех, кому в июле исполнилось 80 лет либо была оформлена инвалидность первой группы.

