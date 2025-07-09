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18:13, 9 июля 2025Наука и техника

Сделан шаг к запуску массового производства искусственной крови

Sci Signal: Хемокин CXCL12 играет ключевую роль в созревании эритроцитов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: angellodeco / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Констанца и Лондонского университета имени королевы Марии сделали важный шаг к массовому производству искусственной крови. В статье, опубликованной в журнале Science Signaling, они описали открытие: хемокин CXCL12 играет ключевую роль в созревании эритроцитов, помогая предшественникам красных кровяных телец избавляться от ядра — финального этапа превращения в полноценные клетки.

В норме этот процесс происходит в костном мозге, где стволовые клетки превращаются в эритробласты, а те — в эритроциты. Выброс ядра делает клетку компактной и позволяет вместить больше гемоглобина. Добавление CXCL12 в нужный момент позволило запустить этот процесс в лабораторных условиях, что открывает новые возможности для оптимизации технологии.

Сегодня искусственная кровь производится преимущественно из стволовых клеток пуповинной крови или костного мозга. Но это ограниченный ресурс. Перепрограммирование обычных клеток в стволовые уже стало возможным, но эффективность ядерного выброса при этом не превышает 40 процентов. С добавлением CXCL12 показатель может значительно вырасти.

В перспективе это открытие поможет не только восполнить дефицит донорской крови, но и создавать редкие группы, а также выращивать собственную кровь для терапии тяжелых заболеваний.

Ранее в Японии начались клинические испытания универсальной искусственной крови, созданной на основе переработанного донорского гемоглобина.

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