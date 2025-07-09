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05:16, 9 июля 2025Мир

Названа продолжительность встречи Трампа и Нетаньяху

Axios: Переговоры Нетаньяху и Трампа в Белом доме продлились 90 минут
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме продлилась 90 минут. Об этом пишет издание Axios.

Уточняется, что переговоры прошли за закрытыми дверями в присутствии американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

За время своего визита в столицу США Нетаньяху два раза встретился с Трампом — первая встреча прошла в понедельник, 7 июля.

Ранее Нетаньяху сообщил Трампу, что выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо израильский политик вручил американскому лидеру во время встречи в Белом доме.

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