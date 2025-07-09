Привычные продукты связали с риском хронических заболеваний

Nat Med: Ультрапереработанные продукты увеличивают риски хронических болезней

Даже небольшое потребление ультрапереработанных продуктов — таких как колбасы и сладкие напитки — повышает риск развития хронических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Института оценки показателей здоровья при Вашингтонском университете. Результаты исследования опубликованы в Nature Medicine.

Ученые проанализировали данные из десятков крупных когортных и клинических исследований с участием более 5 миллионов человек. Оказалось, что регулярное потребление всего 50 граммов обработанного мяса в день связано с 30‑процентным повышением риска диабета второго типа и на 15 процентов увеличивает вероятность ишемической болезни сердца. Употребление сладких напитков (даже 250 миллилитров в день) повышает риск диабета на 20 процентов. Трансжиры тоже добавляют риска — даже при скромной доле в 1 процент суточного рациона.

Особенно важно то, что рост рисков начинается уже при очень малых дозах. Иными словами, «один стакан газировки в день» — это не безвредно. Исследователи подчеркивают: вред от этих продуктов кумулятивный и зависит не только от количества, но и от регулярности потребления.

Авторы считают, что полученные данные подтверждают актуальность рекомендаций ВОЗ и необходимость общественных мер — от налогов на сладкие напитки до запрета промышленных трансжиров.

Ранее ученые выявили пользу мятного чая. Оказалось, он может улучшать память, внимание и мышление уже через 20 минут после употребления. Эффект оказался связан с действием ментола на нейромедиаторы, а не просто с усилением кровотока в мозге.