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19:28, 9 июля 2025Мир

Орбан рассказал о горьком моменте для европейских политиков

Орбан: Признание поражения Украины станет горьким моментом для политиков ЕС
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Признание поражения Европейского союза (ЕС) и Украины станет горьким моментом для европейских политиков. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.

«Наступит горький момент, когда европейским лидерам, за исключением нас и словаков, придется признать, что они придерживались неверной стратегии и именно поэтому потерпели поражение», — заявил он.

По его словам, европейское объединение уже проиграло в конфликте, а Украина «держится на фронте, хотя и отступает».

Орбан также назвал условие достижения мира на Украине. Он подчеркнул, что для этого нужна личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Венгерский премьер добавил, что отсутствие личной встречи глав государств приведет к тому, что ситуация останется напряженной «еще много-много месяцев».

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