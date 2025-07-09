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08:30, 9 июля 2025Забота о себе

Оставшейся девственницей после свадьбы женщине дали совет

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эксперт по отношениям Вивиан Коулз считает, что отсутствие секса в браке может объясняться двумя причинами: физической и эмоциональной. Как справиться с каждой из них, она рассказала в ответе на письмо читательницы издания Houston Chronicle.

За советом к Коулз обратилась 30-летняя женщина, рассказавшая, что после четырех лет отношений и года брака до сих пор остается девственницей. По ее словам, до свадьбы секса не было из-за некоторых ограничений и смущения, а после заключения брака муж сразу же уехал в другую страну. Спустя год супруги воссоединились, но близости между ними по-прежнему нет. «Между нами пропала искра, и мы все время ссоримся. Я 30-летняя девственница и слишком напряжена для полового акта», — пожаловалась читательница.

По мнению Коулз, в этой ситуации нужно сначала обратить внимание на физический аспект. «Когда вы пишете, что слишком напряжены для полового акта, это наводит на мысль о вагинизме. Это состояние, при котором интимные мышцы непроизвольно сжимаются в ответ на проникновение или мысли о проникновении», — рассказала Коулз. По словам эксперта, таким образом тело защищается от опасности, вероятно, из-за недоверия к партнеру или опасения, что будет больно.

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Также Коулз посоветовала женщине наладить эмоциональную связь с партнером. Она предложила чаще держаться за руки, ужинать вместе, смотреть кино и смеяться. «Скажите, что хотите восстановить физическую близость, но нужно позволить вам двигаться в комфортном темпе. Такая уязвимая позиция является не слабостью, а приглашением вместе идти к исцелению», — заключила сексолог.

Ранее эксперт по секс-игрушкам Амандин Рэнсон назвала главные правила секса в жару. Она посоветовала планировать интимную близость на утренние или вечерние часы.

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