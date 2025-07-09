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23:55, 9 июля 2025Мир

В Польше пригрозили НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине

Дуда пригрозил НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Польский президент Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Киев и его союзники по НАТО считают, что аэропорт в Жешуве и польские автострады принадлежат им.

«Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — высказался он.

Он посоветовал странам НАТО делать поставки Украине «морем, воздухом или сбрасывать на парашютах».

Ранее Дуда заявил, что западные партнеры Польши постоянно хотят выжать из страны как можно больше помощи Украине.

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