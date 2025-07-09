В Польше пригрозили НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине

Дуда пригрозил НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине

Польский президент Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Киев и его союзники по НАТО считают, что аэропорт в Жешуве и польские автострады принадлежат им.

«Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — высказался он.

Он посоветовал странам НАТО делать поставки Украине «морем, воздухом или сбрасывать на парашютах».

Ранее Дуда заявил, что западные партнеры Польши постоянно хотят выжать из страны как можно больше помощи Украине.