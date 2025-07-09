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12:32, 9 июля 2025Силовые структуры

Попавший в плен штурмовик террористического «Айдара» предстанет перед российским судом

Штурмовик террористов из «Айдара» пойдет под суд за бои против России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) предстанет перед судом 22-летний Роман Грушинский, обвиняемый по статьям об участии в террористическом сообществе и обучению террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ЛНР.

По версии следствия, в феврале 2023 года гражданин Украины Грушинский, находясь в Сумской области, добровольно вступил в ряды штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен), затем прошел обучение в учебном центре Национальной академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины и принял участие в боях против Российской армии.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее командир батальона «Айдар» призвал преследовать сограждан, которые поддерживают российские удары по территориальным центрам комплектования.

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