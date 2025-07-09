Россиянам назвали распространенный летний продукт для здоровья мозга

Диетолог Макиша заявила, что земляника защищает от болезней мозга

Врач-диетолог Марина Макиша назвала распространенный летний продукт, который защищает от болезней мозга и нервной системы. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», специалистка заявила, что этим полезным для здоровья свойством обладает земляника.

Макиша рассказала, что в землянике содержится большое количество антиоксидантов — веществ, которые помогают организму бороться с воспалительными процессами. «Многие нейродегенеративные заболевания — заболевания нервной системы и мозга, риск которых повышается с возрастом, — так или иначе связаны с внутренним воспалением, которое протекает в организме. Когда мы добавляем натуральные антиоксиданты в виде земляники к питанию, мы таким образом снижаем риск этих заболеваний», — пояснила диетолог.

Специалистка добавила, что этот продукт также положительно влияет на работу кишечника и укрепляет иммунитет.

Ранее биолог Екатерина Баранова раскрыла еще одно полезное свойство земляники. Она посоветовала включить ее в рацион тем, кто хочет сделать зубы белее.