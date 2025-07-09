Advance: При войне Запада с Россией Евросоюз наберет солдат в Польше и Хорватии

Обозреватель Антун Роша заявил, что Евросоюз в случае попытки ввода войск на Украину столкнется с проблемой мобилизации достаточного количества подготовленных солдат. Об этом он написал в статье для хорватского издания Advance.

Роша раскрыл планы Запада против России и предположил, что ЕС наберет солдат в Польше и Хорватии.

«С геостратегической точки зрения, если потребуется собрать мотивированных солдат, это будут делать на пространстве от Польши до Хорватии. Правда, Словакия и Венгрия уже самоустранились. Но именно Польша и Хорватия станут основным местом вербовки», — отметил он.

Эксперт добавил, что европейские политики воспринимали население «окраинных» стран как ресурс и «расходный материал, который восстанавливается рождаемостью».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что возможности завершить конфликт на Украине дипломатическим путем исчерпаны. По этой причине Германия будет продолжать поддержку Киева, подчеркнул он.