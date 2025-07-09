Россиянам назвали способ безопасно жарить пищу

Нутрициолог Попкова назвала растительное масло самым безопасным для жарки

Нутрициолог Ирина Попкова назвала мифом утверждение, что на подсолнечном масле нельзя жарить продукты. Способ безопасно жарить пищу она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Попкова указала, что одно из наиболее безопасных масел для жарки — растительное. По ее словам, оно наиболее стабильное и его нужно сильнее нагревать, чтобы образовались вредные вещества, по сравнению с нерафинированным оливковым. «Главное правило — не перегревать пищу и не допускать появления дыма. Любое масло при сильном нагревании может образовывать трансжиры», — предупредила нутрициолог. Также она посоветовала хранить масло в темном месте и не ставить его в холодильник, поскольку при низкой температуре оно может помутнеть и изменить вкус.

В то же время Попкова призвала не злоупотреблять жареной пищей. Она отметила, что если есть ее изредка, чередуя с вареными и запеченными блюдами, то вреда для здоровья не будет.

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