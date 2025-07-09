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08:00, 9 июля 2025Из жизни

Скандальная порнозвезда Бонни Блю назвала важное качество мужчины

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Rob Moore / YouTube 

Порнозвезда Бонни Блю, переспавшая с 1057 мужчинами за 12 часов, считает, что трудовая этика — более важное качество для мужчины, чем богатство. Об этом она рассказала в интервью британскому стримеру HSTIKKYTOKKY.

Стример предположил, что огромные заработки мешают Бонни Блю заводить отношения с мужчинами. По его мнению, мужчина должен быть богаче и заботиться о женщине, а не наоборот. В случае с Бонни это невозможно. «Ты была бы кормильцем в семье, если бы встречалась с парнем, который зарабатывает меньше тебя», — объяснил он. «Да. И что в этом плохого? Это нормально», — не поняла скандальная порнозвезда.

«Типа, ты не хочешь, чтобы о тебе заботились?» — спросил стример. «Пока у мужчины серьезное отношение к работе, что бы это ни значило, мне без разницы», — ответила Бонни Блю.

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Ранее Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.

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