Сотовая вышка перекрыла движение по шоссе под Москвой

Сотовая вышка упала на дорогу и перекрыла движение в Подмосковье

Вышка сотовой связи упала на автомобильную дорогу в Подмосковье во время непогоды. Об инциденте пишет Baza в Telegram-канале.

Речь идет о шоссе недалеко от деревни Сокольники в Истринском районе. Вышка легла поперек дороги и полностью перекрыла движение автомобилей. Других подробностей о происшествии не сообщается.

Ранее в Подмосковье прошел град размером с куриное яйцо. Местные жители поделились кадрами, на которых держат осадки в ладони. Вместе с градом на регион обрушились мощные порывы ветра и дожди. Непогода повалила несколько деревьев и повредила автомобили.