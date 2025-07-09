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09:32, 9 июля 2025Экономика

Сотовая вышка перекрыла движение по шоссе под Москвой

Сотовая вышка упала на дорогу и перекрыла движение в Подмосковье
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Вышка сотовой связи упала на автомобильную дорогу в Подмосковье во время непогоды. Об инциденте пишет Baza в Telegram-канале.

Речь идет о шоссе недалеко от деревни Сокольники в Истринском районе. Вышка легла поперек дороги и полностью перекрыла движение автомобилей. Других подробностей о происшествии не сообщается.

Ранее в Подмосковье прошел град размером с куриное яйцо. Местные жители поделились кадрами, на которых держат осадки в ладони. Вместе с градом на регион обрушились мощные порывы ветра и дожди. Непогода повалила несколько деревьев и повредила автомобили.

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