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08:15, 9 июля 2025Россия

Степашин заявил об отношении Зеленского к миру на Украине

Степашин назвал Зеленского несамостоятельной политической фигурой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Claudia Greco / Pool / Reuters

Мир на Украине — это смерть для ее лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, пишет РИА Новости.

«Для Зеленского мир — это смерть. Поверьте мне, не только политическая. Потому что он человек уже несамостоятельный давно», — добавил политик.

Степашин также отметил, что «рулит »Зеленским сейчас Германия и Великобритания.

По словам экс-премьера РФ, украинский лидер может под давлением президента США Дональда Трампа пойти на подписание соглашения о мире на условиях, которые предлагает Россия.

Самому же Зеленскому на самом деле не хочется перемирия. «Зеленский хочет сделать перемирие и перевооружиться», — посетовал Степашин.

Ранее в Крыму заявили, что заключению мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта мешают «исторические враги России». Отмечалось, что военный конфликт идет на территории Украины, где представители западных стран не ограничены во времени.

Также в Раде заявили, что Владимир Зеленский не останется у власти после завершения конфликта между Россией и Украиной.

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