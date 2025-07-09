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04:02, 9 июля 2025Бывший СССР

Суд утвердил пожизненные сроки полковникам ВСУ

Суд утвердил пожизненные сроки двум полковникам ВСУ за атаки на аэродромы РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

Апелляционный военный суд утвердил заочные пожизненные сроки двум украинским полковникам за атаки на российские военные аэродромы. Об этом рассказали РИА Новости в инстанции.

«Приговор оставлен без изменения», — подчеркнули в суде.

Ранее стало известно, что весной Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении командира 383-й бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой бригады полковника Сергея Бурденюка.

Их признали виновными по статьям «Совершение организованной группой террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий» и «Террористический акт, повлекший смерть человека».

В суде установили, что с октября по декабрь 2022 года военные в составе организованной группы занимались террористической деятельностью.

По их приказам были совершены четыре атаки с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами по аэродромам. Они расположены в Калужской, Рязанской и Саратовской областях.

Ранее в СК сообщили, что гражданина Грузии Давида Хоситашвили объявили в международный розыск за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте.

До этого в России суд заочно приговорил к 14 годам бельгийского наемника ВСУ Мартина.

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