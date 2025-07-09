Суд утвердил пожизненные сроки полковникам ВСУ

Суд утвердил пожизненные сроки двум полковникам ВСУ за атаки на аэродромы РФ

Апелляционный военный суд утвердил заочные пожизненные сроки двум украинским полковникам за атаки на российские военные аэродромы. Об этом рассказали РИА Новости в инстанции.

«Приговор оставлен без изменения», — подчеркнули в суде.

Ранее стало известно, что весной Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении командира 383-й бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой бригады полковника Сергея Бурденюка.

Их признали виновными по статьям «Совершение организованной группой террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий» и «Террористический акт, повлекший смерть человека».

В суде установили, что с октября по декабрь 2022 года военные в составе организованной группы занимались террористической деятельностью.

По их приказам были совершены четыре атаки с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами по аэродромам. Они расположены в Калужской, Рязанской и Саратовской областях.

Ранее в СК сообщили, что гражданина Грузии Давида Хоситашвили объявили в международный розыск за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте.

До этого в России суд заочно приговорил к 14 годам бельгийского наемника ВСУ Мартина.