Суд утвердил пожизненные сроки полковникам ВСУ

Апелляционный военный суд утвердил заочные пожизненные сроки двум украинским полковникам за атаки на российские военные аэродромы. Об этом рассказали РИА Новости в инстанции.
«Приговор оставлен без изменения», — подчеркнули в суде.
Ранее стало известно, что весной Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении командира 383-й бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой бригады полковника Сергея Бурденюка.
Их признали виновными по статьям «Совершение организованной группой террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий» и «Террористический акт, повлекший смерть человека».
В суде установили, что с октября по декабрь 2022 года военные в составе организованной группы занимались террористической деятельностью.
По их приказам были совершены четыре атаки с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами по аэродромам. Они расположены в Калужской, Рязанской и Саратовской областях.
Ранее в СК сообщили, что гражданина Грузии Давида Хоситашвили объявили в международный розыск за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте.
До этого в России суд заочно приговорил к 14 годам бельгийского наемника ВСУ Мартина.