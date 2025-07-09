Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей

Суд оштрафовал Telegram за неисполнение обязанностей владельцем соцсети

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на семь миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию признали виновной в повторном неисполнении обязанностей владельцем социальной сети (часть 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях). Другие подробности не приводятся.

В мае суд выписал Telegram два штрафа на общую сумму 2,8 миллиона рублей. Мессенджер признали виновным в нарушении законодательства в области личных данных, а также в неисполнении обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Перед этим суд в России оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей. Причиной стал отказ удалить каналы, в которых содержатся призывы к терактам в России, а также к свержению власти в стране.