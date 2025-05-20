Telegram выписали два новых штрафа в России

Telegram оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение в области личных данных

Суд выписал мессенджеру Telegram два новых штрафа. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Мессенджер признали виновным в нарушении российского законодательства в области личных данных (статья 13.11 Кодекса об административных правонарушениях). За это Telegram оштрафовали на 2 миллиона рублей.

Кроме того, компанию обязали выплатить 800 тысяч рублей за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями (статья 13.39 Кодекса об административных правонарушениях).

В апреле суд в России оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей. Причиной стал отказ удалить каналы, в которых содержатся призывы к терактам в России, а также к свержению власти в стране.

Перед этим Telegram оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.