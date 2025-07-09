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19:12, 9 июля 2025Экономика

Трамп определился с пошлинами для Ирака

Трамп: С 1 августа пошлины на весь импорт из Ливии и Ирака составят 30 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Leah Millis / Reuters

С 1 августа США намерены ввести 30-процентные пошлины на весь импорт из Алжира, Ливии и Ирака. С размером тарифов на поставки из стран Ближнего Востока определился президент США Дональд Трамп.

Помимо указанных стран, тарифы вводятся также в отношении Филиппин, Брунея и Молдавии. На своей странице в соцсети Truth Social американский лидер подчеркнул, что готов отменить пошлины для компаний из этих стран, если они откроют производство на территории США.

Ранее Трамп объявил, что вводит 25-процентную пошлину на любые товары из Японии и Южной Кореи. По его словам, настало время положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих государств.

Как отмечают эксперты, дополнительные пошлины США еще больше навредят этим двум экономикам, зависящим от экспорта и переживающим замедление роста. Японию, скорее всего, ждет техническая рецессия или спад в течение двух кварталов подряд.

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