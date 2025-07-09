Трамп не захотел победы России на Украине

CNN: Трамп не хочет отдавать России победу в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп не склонен в данный момент отдавать России победу в украинском конфликте. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Трамп же, по-видимому, сейчас менее склонен дать России "победу", прекратив военную помощь Украине», — сообщили телеканалу два источника.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп рассматривает возможность отправки еще одной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Как отмечают американские чиновники, отправка еще одного такого комплекса станет первым случаем, когда глава Белого дома одобрил поставку Киеву крупной системы вооружения сверх количества, разрешенного бывшей администрацией Джо Байдена.

8 июля Трамп заявил, что недоволен российским коллегой Владимиром Путиным, и пообещал оставить свой ответ Москве «небольшим сюрпризом». Свое недовольство глава Белого дома объяснил тем, что Путин «на первый взгляд кажется приветливым», но якобы произносит «пустые и ничего не значащие слова».