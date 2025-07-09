Трамп начал открыто критиковать Путина. Почему это может быть хитрой тактикой ведения переговоров?

CNN: Президент США Трамп не склонен отдавать РФ победу в украинском конфликте

Критика президентом США Дональдом Трампом российского лидера Владимира Путина и слова поддержки в адрес Украины являются временными тактическими шагами, а не началом новой долгосрочной стратегии. К такому выводу пришел телеканал CNN.

За последние десять лет Трамп неоднократно давал понять, что рад выглядеть непредсказуемым на мировой арене — называйте это теорией безумца или как-то еще. И даже его резкие высказывания в адрес Путина (...) не указывают на то, что Трамп оказывает на него прямое давление телеканал CNN

Авторы материала предполагают, что последние публичные заявления Трампа — это «попытка оказать давление на Путина, а не сигнал о решительном изменении политики американской администрации».

В качестве доказательств они обратили внимание на то, что глава Белого дома пообещал только рассмотреть, а не прямо поддержать законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о введении пошлин против российских нефти и урана в 500 процентов.

Аналогичную позицию высказывает и портал Axios. Хотя американский лидер и говорил о возобновлении поставок Украине ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, на самом деле речь идет о скромных цифрах.

Телеканал CNN резюмирует, что нынешние шаги Трампа стали не более чем тактическим ходом.

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Трамп нехотя критикует Путина

Как уточняет телеканал, Трамп за всю свою политическую карьеру нехотя критиковал российского лидера. Исключением стало начало конфликта на Украине, которое политик назвал «ужасающим». Предполагается, что свое заявление он сделал вынужденно, поскольку вел подготовку к своей предвыборной кампании 2024 года и пытался следовать в фарватере остальных западных политиков.

Но это было политически ориентированной коррекцией курса. Трамп, готовившийся к новой президентской кампании, подвергся резкой критике за восхваление «гениальности» Путина (...) Поэтому он кратко осудил конфликт, а затем продолжил, вернувшись к своей мягкой манере обращения с российским лидером телеканал CNN

Однако авторы материала указывают на то, что курс Трампа в отношении России не является постоянным и может измениться. Это объясняется желанием американского лидера как можно скорее добиться режима прекращения огня на Украине, не придавая значения первопричинам конфликта, а также территориальным реалиям «на земле».

Что Трамп говорил о своих отношениях с Путиным? Впервые о контактах Путина с Трампом стало известно в 2013 году. Тогда будущий президент США заявил, что единожды виделся с российским лидером, назвав его жестким. Других деталей знакомства он не привел. Однако в 2016 году Трамп сказал, что никогда не виделся с Путиным и не знает про него ничего. В 2017 и 2018 годах главы государств провели три личные встречи. Трамп хвалил российского коллегу и отмечал, что встречи проходили в атмосфере взаимного доверия. Однако в декабре 2018 года на полях саммита G20 в Аргентине президент США отменил двусторонний саммит, сославшись на кризис с украинскими военными кораблями вокруг Керченского моста. При этом несколько источников сообщали, что оба лидера провели конфиденциальную встречу. В 2019 году оба президента вновь встретились на полях саммита G20 в Японии. Тогда они вместе высмеяли обвинения Демократической партии США в якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В феврале 2022 года Трамп назвал гениальным решение Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Однако в марте того же года на короткое время резко сменил тон и критиковал Россию за начало специальной военной операции на Украине. Позже во время предвыборной кампании 2024 года он несколько раз подчеркивал, что находится с российским лидером в хороших отношениях и найдет с ним общий язык в вопросе украинского кризиса. После своего возвращения к власти Трамп волнообразно критиковал как Россию, так и Украину. В январе он пригрозил Москве большими проблемами в случае отказа от прекращения огня. Однако в феврале он провел первый за второй срок телефонный разговор с Путиным, назвав его успешным. Параллельно с этим он разругался в Овальном кабинете Белого дома с Владимиром Зеленским. В марте Трамп вновь обвинил Россию в якобы нежелании урегулировать украинский кризис. А в мае он опять заявил о «прекрасных» переговорах с Путиным, потом вновь вернувшись к публичной критике.

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Трамп не хочет победы России

На фоне заявлений о недовольстве Москвой источники из Белого дома сообщили, что Трамп не склонен отдавать России победу в украинском конфликте.

В частности, европейский чиновник рассказал CNN, что возмущение Трампа действиями Москвы чувствовалось на саммите НАТО, который прошел в июне. Хотя глава государства не принял решение о военных поставках Киеву, он якобы в кулуарах выражал свое раздражение Россией.

Кроме того, сейчас Трамп обвиняет Пентагон в одностороннем решении приостановить поставки некоторых боеприпасов ВСУ якобы без его ведома.

Как в Кремле реагируют на заявления Трампа?

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле достаточно спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа в отношении России.

Мы достаточно спокойно к этому относимся, но, во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Песков добавил, что Москва рассчитывает на продолжение президентом Соединенных Штатов усилий по урегулированию украинского кризиса. Также представитель Кремля подчеркнул, что Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном и линию на «починку изрядно поломанных двусторонних отношений».

«Несмотря на все решения о возобновлении поставок вооружений и так далее — хотя никто там в реальности ничего и не прекращал, никакие поставки, — но, даже несмотря на это, все-таки мы рассчитываем на то, что Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость», — резюмировал Песков.