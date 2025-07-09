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13:27, 9 июля 2025Культура

Ушла из жизни народная артистка России Галина Карелина

Народная артистка России Галина Карелина ушла из жизни в возрасте 94 лет
Андрей Шеньшаков

Фото Николая Науменкова /Фотохроника ТАСС

Актриса театра и кино Галина Карелина ушла из жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александринский театр, в котором она служила многие годы.

Народная артистка России скончалась 9 июля 2025 года, о причинах смерти Карелиной не сообщается. Известно, что она посвятила служению сцене Александринского театра почти 70 лет.

«С первых дней она по праву заняла амплуа героини в театре. Ее сценическими партнерами были многие легендарные александринцы», — сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Галина Тимофеевна сыграла более 60 ролей. За свои заслуги в развитии отечественной культуры и искусства она была награждена государственными и профессиональными наградами. О дате прощания с артисткой будет объявлено позже.

Ранее стало известно, что умерла великая актриса из «Иронии судьбы» и «Афони» Валентина Талызина, которую любила вся Россия.

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