В Абхазии извинились за слова о российских туристах

Глава частного Фонда кино Абхазии Басария извинился за слова о туристах из РФ

Директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария извинился за то, что назвал туристов из России «угрозой нацбезопасности» республики. Видео опубликовано в Telegram-канале RT.

Он отметил, что угрозу представляют именно подобные заявления о гостях республики.

«Я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей», — подчеркнул Басария.

Кроме того, он уточнил, что так называемый Фонд кино, который он возглавляет, не имеет отношения к государственным структурам Абхазии.

В конце июня в соцсетях разгорелся громкий скандал из-за абхазской чиновницы, которая заявила, что республике не нужны нищие российские туристы. Сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая объяснила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы. По ее словам, такие гости республике не нужны, потому что она не получит доход, на который рассчитывала.